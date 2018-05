Macron tende la mano a Conte : ?"Impazienti di lavorare insieme" : Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, il presidente francese, Emmanuel Macron si dice pronto a collaborare con il nuovo governo italiano che sta nascendo in queste ore. Dall'Eliseo fanno sapere che Macron "vuole tendere la mano al nuovo esecutivo". Inoltre, sempre alcuni collaboratori del presidente francese affermano a Repubblica: "Vogliamo stabilire rapidamente il contatto con il nuovo Presidente del Consiglio già nei prossimi giorni, non ...

Conte un'ora da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

Giuseppe Conte - un'ora di colloquio informale con Sergio Mattarella. La voce : ha in mano la lista dei ministri - chi c'è : Un colloquio informale di oltre un'ora tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella . Il premier incaricato è salito al Quirinale nel pomeriggio per informare il presidente della Repubblica sul processo che ...

Conte - colloquio di un'ora al Colle senza lista dei ministri - Savona : su di me veti : Così Paolo Savona ha risposto a un giornalista della trasmissione Agorà alla domanda se pensa che ci siano veti sul suo nome come ministro dell'Economia. All'altra domanda sul perché l'Europa possa ...

Conte un'ora al Colle da Mattarella : Roma, 25 mag. , askanews, E' durato circa un'ora il colloquio al Quirinale tra Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Si è trattato di un incontro informale nel ...

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

SPREAD SALE ANCORA E CHIUDE A QUOTA 200 PUNTI/ Giornata nera a Piazza Affari - parole di Conte non rassicurano : Lo SPREAD tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 PUNTI base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:41:00 GMT)

Governo - Conte vede Di Maio e Salvini «È come se avessimo lavorato sempre insieme» : Fonti del M5S smentiscono che possa avvenire in giornata l’incontro con il presidente Mattarella per sciogliere la riserva. Il premier incaricato al lavoro sulla lista dei ministri

Governo - Conte lavora alla lista dei ministri. «Oggi al Colle? Vediamo» : pic.twitter.com/xVvwvojtF0 - GiuseppeConte , @GiuseppeConteIT, 25 maggio 2018 Interrogato sul veto nei suoi confronti, Paolo Savona , in corsa per la guida del Ministero dell'Economia, ha dichiarato: ...

Giuseppe Conte - telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona : la sfida al Quirinale - ora cambia tutto : Nel primo incontro al Quirinale, infatti, il premier incaricato si era mostrato molto flessibile, aprendo anche alla possibilità di rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma secondo ...

Conte premier - nasce il governo di Salvini e Di Maio : ecco cosa succederà ora : Ultimi ritocchi alla lista dei ministri poi sarà ufficiale: nasce il governo del Cambiamento, con il professore...

Governo - ora i tempi si allungano. Salvini : «Sui ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...