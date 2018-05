Conte un' ora al Colle da Mattarella

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

SPREAD SALE ANCORA E CHIUDE A QUOTA 200 PUNTI/ Giornata nera a Piazza Affari - parole di Conte non rassicurano : Lo SPREAD tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 PUNTI base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:41:00 GMT)

Governo - Conte vede Di Maio e Salvini «È come se avessimo lavorato sempre insieme» : Fonti del M5S smentiscono che possa avvenire in giornata l’incontro con il presidente Mattarella per sciogliere la riserva. Il premier incaricato al lavoro sulla lista dei ministri

Governo - Conte lavora alla lista dei ministri. «Oggi al Colle? Vediamo» : pic.twitter.com/xVvwvojtF0 - GiuseppeConte , @GiuseppeConteIT, 25 maggio 2018 Interrogato sul veto nei suoi confronti, Paolo Savona , in corsa per la guida del Ministero dell'Economia, ha dichiarato: ...

Giuseppe Conte - telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona : la sfida al Quirinale - ora cambia tutto : Nel primo incontro al Quirinale, infatti, il premier incaricato si era mostrato molto flessibile, aprendo anche alla possibilità di rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma secondo ...

Conte premier - nasce il governo di Salvini e Di Maio : ecco cosa succederà ora : Ultimi ritocchi alla lista dei ministri poi sarà ufficiale: nasce il governo del Cambiamento, con il professore...

Governo - ora i tempi si allungano. Salvini : «Sui ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Un'ora e mezza di colloquio tra Conte e Visco in Bankitalia : Roma, , askanews, - E' terminato l'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.Il colloquio è durato circa Un'ora e mezza ...

Governo : per Conte ancora un giorno di trattativa sui Ministri : Il neo Presidente Conte avrà ancora un giorno di tempo prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva sulla formazione del Governo. Dopo aver ascoltato le delegazioni parlamentari di tutte le ...