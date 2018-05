Conte parla | in attesa che gli dicano che cosa deve fare

Parla Bolzano 17 - il tassista che ha preso Conte al Quirinale : 'Ha fatto tre telefonate e mi ha dato anche la mancia' : Pensava fosse una chiamata normale dal radiotaxi dal Quirinale. Ha risposto: 'Vado io in tre minuti'. Bolzano 17 da via Nazionale è arrivato proprio davanti l'ingresso. Mai si sarebbe aspettato che ...

In diretta le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari : Ore 11:45 - Mancano ormai pochissimi minuti all'avvio dei colloqui del Premier incaricato Giuseppe Conte con i rappresentati del gruppi parlamentari di Camera e Senato. I primi a presentarsi nella Sala dei Busti saranno i componenti del gruppo misto della Camera dei Deputati "Europa-Centro democratico" e i componenti del gruppo misto al Senato "più Europa con Emma Bonino".Le consultazioni del Premier Giuseppe ConteGiovedì 24 maggio 2018, ore ...

Governo - le delegazioni dei gruppi parlamentari incontrano il premier incaricato Conte. Segui la diretta : Dalla Camera dei Deputati la diretta delle dichiarazioni delle delegazioni previste dopo l’incontro con il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte. Si inizia alle 12 con il Centro democratico e più Europa. A Seguire (12.20) Civica Popolare e alle 13 Noi con l’Italia. Alle 13.20 il Movimento italiani all’estero e il Psi. Alle 13.40 il gruppo misto del Senato. Si riprende alle 15, dopo la pausa, con i gruppi ...

Dalla salita di Conte al Quirinale al Napoli di Ancelotti. Di cosa parlare stasera a cena : Dicosaparlare quasi monopolizzato da fatti che lascerebbero per la verità senza parole e quindi poco inclini al dialogo. A cena immaginiamo esordi con facce dello stupore, occhi sgranati, braccia larghe. Tanti "mah, boh" e poi timidamente, piano piano, oppure sbottando tutto insieme, l'avvio di una

Notizie del giorno : bufera su Conte - Zuckerberg all’Europarlamento. : Notizie del giorno: Giuseppe Conte ha dovuto affrontare una lunga giornata ieri, su di lui sono infatti stati avanzati dubbi riguardo il curriculum di studi, con numerose esperienze smentite dagli stessi istituti citati. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si è presentato davanti all’Europarlamento. Notizie del giorno: bufera su Conte premier News. Giuseppe Conte ha dovuto affrontare una lunga giornata ieri, proprio nelle ore successive ...

"Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri". Parla l'allievo di Giuseppe Conte : Una polemica "ridicola" montata per "pura ignoranza" del funzionamento e delle posizioni del mondo accademico, quali visiting researcher. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante ...

Dal curriculum di Conte all'alternativa Di Maio. Di cosa parlare stasera a cena : Una cosa proprio non va bene nell'atteggiamento dei Cinque stelle rispetto agli infortuni giornalistici. Mai, ma proprio mai, una risposta nel merito, sempre, ma proprio sempre, attacchi personali a chi scrive, Contestazioni a presunti sistemi e a presunte manovre. Un problema col curriculum può cap

Giuseppe Conte puntuale o pasticcione? Così su Facebook alcuni allievi parlavano del loro prof : La fama improvvisa, si sa, ha effetti collaterali curiosi, come dimostra plasticamente il caso del professor Giuseppe Conte, candidato alla presidenza del Consiglio nel governo M5s-Lega. Entrato in un gigantesco tritacarne mediatico, che va da Volturara Appula, suo paese di origine, a Firenze fino a New York, il docente universitario è diventato anche un caso sui social, che sono ribolliti come una tonnara dopo una mia incursione in un gruppo ...

Giuseppe Conte - su Twitter ecco l’account fake : e il presidente del consiglio parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale della nomina di Giuseppe Conte come presidente del consiglio, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la ...

Crozza-Conte equivoca tutto : “Io premier? È agghiacciante - e comunque devo ancora parlare di soldi con Mattarella” : Maurizio Crozza, nella copertina di Che Fuori Tempo che Fa, nei panni del tecnico del Chelsea, Antonio Conte, equivoca tutto: “Io che ho appena finito la Premier League, mi vogliono fare premier con la Lega Nord. E comunque devo ancora parlare di soldi con Mattarella“. Video da Rai L'articolo Crozza-Conte equivoca tutto: “Io premier? È agghiacciante, e comunque devo ancora parlare di soldi con Mattarella” proviene da Il ...