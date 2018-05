Conte | oggi da Mattarella? Vediamo e lavoriamo

Mercati - spread sfonda quota 200 : oggi Conte incontra Bankitalia : Resta sempre da superare lo scoglio Savona al ministero dell'Economia, l'economista euroscettico fortemente voluto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli apuntamenti di oggi. Il capo dello Stato, ...

GOVERNO M5S-LEGA - TOTOMINISTRI DEL PREMIER Conte/ Oggi l'elenco dei nomi : rebus Esteri e Difesa : GOVERNO M5S-LEGA, TOTOMINISTRI del PREMIER CONTE: Oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:13:00 GMT)

Governo - Conte : "Ministri politici". Oggi incontra Visco. DIRETTA | : Il premier incaricato dovrebbe presentare domani la lista a Mattarella. Polemiche su Savona possibile ministro dell'Economia

Governo - Conte : 'Oggi elaborerò una proposta da sottoporre a Mattarella' : ... quello tra Quirinale e M5s-Lega sulla scelta di Paolo Savona all'Economia. Una scelta alla quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, consapevoli del già fragilissimo equilibrio nell'assegnazione dei ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018). rapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei Ministri da parte del premier incaricato Conte.

Cosa ha detto Conte alla fine delle consultazioni di oggi : Roma, 24 mag. , askanews, 'Per quanto riguarda i tempi della formazione del governo dedicherò l'intera giornata di domani a elaborare una proposta da sottoporre al presidente della Repubblica. Saranno ...

VOLTURARA APPULA/ Foggia - il paese del premier Giuseppe Conte : "Bambino prodigio - amava lo studio" : VOLTURARA APPULA, ecco il paese del Foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:22:00 GMT)

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Volturara Appula/ Foggia - il paese del premier Giuseppe Conte in festa per la sua nomina : Volturara Appula, ecco il paese del Foggiano che ha dato i natali al nuovo presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dove si trova e curiosità sulla località pugliese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:15:00 GMT)

Governo - Conte alla Camera. Oggi le consultazioni : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS