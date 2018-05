Conte | le 7 persone decisive del premier incaricato

L'eugenetica Conte mporanea : i genetisti possono creare una generazione di persone sane - : E nonostante sia praticamente impossibile curare una disfunzione genetica, oggi la scienza è in grado di impedire la diffusione delle mutazioni ai figli. Sputnik vi racconta come i genetisti possono aiutare a creare una generazione di persone sane . "Fra i miei clienti c'era una ...

Strage Texas - il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano : racConterete di me : Le pagine degli account social del 17enne Dimitrios Pagourtzis lo mostrano con addosso una t-shirt con la scritta "Born to kill". Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno. In Georgia una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma.