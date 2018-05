Conte | incontro informale con Mattarella senza lista

Governo - concluso incontro informale tra Conte e Mattarella : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se uno dei temi trattati è stata la candidatura di Paolo Savona come titolare al Ministero dell'Economia . Ma il Quirinale rimane prudente vista la sua ...

Conte e Mattarella : incontro informale<br>per fare il punto della situazione : 18:48 - Il Premier incaricato Giuseppe Conte ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Come abbiamo detto, è stato un incontro informale per fare il punto della situazione con il Presidente della Repubblica.17:55 - L'incontro che Giuseppe Conte sta avendo in questo momento è informale e dunque il Premier incaricano non sta presentando la lista dei ministri al Presidente della Repubblica.

Conte va da Mattarella - ma senza lista «Incontro informale». Lo spread a 204 : Il premier incaricato ha incontrato prima Visco, poi i leader di M5S e Lega. Dopo, un breve colloquio al Quirinale ma «solo per fare il punto della situazione».

Conte da Mattarella dopo l’incontro con Salvini e Di Maio. I tempi per i ministri si allungano : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...

Giuseppe Conte è salito al Colle : incontro con Sergio Mattarella : Democrazia calpestata. I grillini vorrebbero riscrivere le regole. Libero Quotidiano riporta la ricostruzione fatta da Dagospia secondo cui Giuseppe Conte e il

Governo - terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : 'Tutto bene' : "Procede tutto per il meglio. L'incontro è andato bene". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sottolineando come sulla squadra di Governo la parola "...

Silvio Berlusconi - clamoroso retroscena sull'incontro con Giuseppe Conte. Prima frase : 'Anche dissanguato' : Qual è stata la Prima cosa detta da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte ? Il retroscena, gustoso, è del Messaggero : 'Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta ...

Berlusconi - silenzio dopo l'incontro con Conte : Silvio Berlusconi aveva già annunciato stamattina l'intenzione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Conte e oggi, dopo l'incontro col Presidente del Consiglio incaricato da Mattarella, non sembra esser tornato sui propri passi. Anzi, al contrario di tutte le persone che oggi si sono presentate a Montecitorio per incontrare Conte, lui è stato l'unico ad aver preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.I giornalisti presenti in ...

