Conte in Bankitalia incontra Visco «Tutela vittime crac sarà priorità»

Conte incontra Bankitalia : Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è arrivato a Bankitalia , dove incontrerà il governatore Ignazio Visco. Il professore è arrivato a bordo di un taxi che è entrato direttamente a palazzo Koch, dall’ingresso principale di via Nazionale.L’agenda del premier incaricato continua ad essere ricca di appuntamenti per arrivare ad “una proposta da sottoporre al presidente della ...

Governo - Conte incontra governatore Bankitalia Visco. E su Facebook : “Tutela risparmi nostra priorità” : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto su Facebook per parlare dell’incontro avuto ieri sera con i risparmiatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, ho incontrato una ...