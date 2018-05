Conte e il curriculum | Yale conferma | «Visiting scholar per tre mesi»

SONDAGGI POLITICI NUOVO GOVERNO/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli elettori Lega.. : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di GOVERNO con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:44:00 GMT)

Premier Conte - quanti errori nel curriculum! Video : Poche ore fa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo un lungo incontro, ha conferito l'incarico di Premier a Giuseppe Conte, il candidato designato da Luigi DI Maio [Video]e da Matteo Salvini. Negli ultimi giorni, stampa e social hanno fatto letteralmente le pulci al professore e hanno individuato alcune, chiamiamole così, imprecisioni nel suo cv; pare, infatti, che Giuseppe Conte non abbia mai frequentato né la New York ...

Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio 2018/ Curriculum - nuove accuse : “studi a Cambridge? Una bufala” : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018: Curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:44:00 GMT)

Curriculum Conte - l'avvocato : "Cambridge? Una bufala. Lo so perché c'ero" : Ben 17 anni dopo c'è chi si ricorda del professor Conte e della sua visita al Griton College della Cambridge University. Il premier incaricato nel suo Curriculum (quello finito al centro di mille polemiche) ha scritto di aver "studiato, nel settembre 2001, presso il Girton College, Cambridge University, ove ha svolto attività di ricerca scientifica". Ma secondo Massimiliano De Benetti, avvocato con studio legale a Padova e a Roma, non sarebbe ...

Giuseppe Conte - curriculum : la difesa dell'amico avvocato Andrea Mora : Spegnere l'incendio, per uno come Marco Travaglio che per anni ha soprannominato il Corsera Il Pompiere della Sera , è una specie di nemesi. Come lo trasformarsi da piromane a vigile del fuoco. Ma ...

Curriculum Conte - Fedeli : “Gli accertamenti valgono per tutti. Lo stile è altra cosa - io ho chiesto scusa” : “Era ora che si riuscisse a formare un Governo, mi auguro che facciano il bene del Paese”, così Valeria Fedeli intervistata questa mattina alla Camera del Lavoro. “Conte deve convincere chi l’ha proposto ma voterò contro la fiducia” e a proposito delle polemiche sul Curriculum del nuovo papabile Premier: “Gli accertamenti valgono per tutti e li hanno fatti anche a me. Io mi sono presa una responsabilità che ...

Il curriculum di Conte fa ancora discutere. I civilisti lo difendono - ma un collega dice : "A Cambridge andava a trovare la ragazza" : ancora polemiche e discussioni sul curriculum del premier incaricato Giuseppe Conte. C'è chi lo difende e chi, al contrario, torna ad attaccarlo per le esperienze all'estero messe nere su bianco nel cv.L'associazione dei civilisti italiani esprime solidarietà a Conte attraverso una nota firmata dal presidente Aurelio Gentili: "Il direttivo e il collegio dei probiviri dell'associazione dei civilisti italiani, della quale il prof. ...

Governo : Civilisti - a pieno titolo soggiorni esteri in curriculum Conte : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Il direttivo e il collegio dei probiviri dell’associazione dei Civilisti italiani, della quale il prof. Giuseppe Conte è da anni stimato socio e attualmente anche autorevole consigliere, al fine di dissipare equivoci e fornire obiettivi elementi di giudizio, precisano che le esperienze scientifiche all’estero qualificanti del curriculum dei docenti di materie giuridiche comprendono una varia ...

Giuseppe Conte - i civilisti : “Soggiorni all’estero a pieno titolo nel curriculum” : È stato accusato – sia dalla stampa italiana che da quella straniera – di aver inserito nel suo curriculum esperienze di studio mai sostenute alla New York University. Poi sono stati passati al setaccio anche i suoi soggiorni all’università di Cambridge e all’Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne. Periodi trascorsi all’estero che non sempre vengono registrati dagli atenei. Ma ora per difendere la correttezza del premier ...

CURRICULUM GIUSEPPE Conte/ I cinque errori da evitare del "candidato" premier : Il CURRICULUM vitae di GIUSEPPE CONTE contiene almeno cinque errori. La loro analisi può aiutare tutti a non sbagliare nello stilare il loro CV. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:06:00 GMT)

Il caso curriculum frena Conte. Il prof : «Io tengo duro - solo un film assurdo» : E' intitolabile: 'Il curriculum più pazzo del mondo'. Ma il padrone di casa, ossia il professore e il quasi premier congelato, il prescelto o , per dirla con Grillo, l'Elevato che sta rischiando di ...

Curriculum Conte - dopo New York anche Malta : "Mai fatto parte dei docenti" : Nel percorso professionale del premier M5s-Lega risulta che "ha insegnato nell'ambito di un corso". L'Ateneo: "Avrà svolto letture". Di Maio: "Non sanno più che inventarsi contro un cittadino per bene"