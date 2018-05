Conte da Visco | spread oltre i 200 punti

Governo : Conte incontra Visco alla Banca d'Italia : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d'Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito ...

Governo - Conte incontra governatore Bankitalia Visco. E su Facebook : “Tutela risparmi nostra priorità” : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto su Facebook per parlare dell’incontro avuto ieri sera con i risparmiatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, ho incontrato una ...

Giuseppe Conte arriva da Ignazio Visco e scrive su Fb : "Chi ha subito truffe o raggiri dalle banche sarà risarcito" : Prima le vittime del Salva banche, poi l'uomo che deve vigiliare sugli istituti di credito. Sono i primi appuntamenti pubblici del premier incaricato Giuseppe Conte, che - taxi e scorta - è arrivato a Palazzo Koch per l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.Nella serata di ieri l'incontro con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. "Queste persone, come tante altre, devono ...

