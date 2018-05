Conte da Visco | poi vertice con Di Maio e Salvini | Capo politico M5s | Tutto

Dopo Visco - Conte vede Salvini e Di Maio. Nel pomeriggio potrebbe recarsi al Colle : «Oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella, ha cancellato l’appuntamento in programma nel pomeriggio a Villa Borghese. Il capo dello Stato doveva infatti assistere alla Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo del Con...

Conte in Bankitalia incontra Visco «Tutela vittime crac sarà priorità» : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena nella sede della Banca d'Italia in via Nazionale a Roma per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è...

Governo - Conte incontra Visco - poi vedrà Salvini e Di Maio. DIRETTA | : Il premier incaricato dovrebbe presentare domani la lista a Mattarella. Polemiche su Savona possibile ministro dell'Economia

Conte da Visco - spread oltre i 200 punti : Il premier incaricato nella sede di Bankitalia per incontrare il governatore. Intanto lo spread Btp-Bund continua a salire