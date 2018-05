Conte da Mattarella | difficoltà su Savona ministro Salvini | «Sono davvero arrabbiato»

Conte va da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano. Salvini scrive : “Sono arrabbiato”. : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...

Ministri - è scontro sull'Economia E Conte "riferisce" a Mattarella : Giuseppe Conte dopo una mattinata intensa di incontri con Visco, Salvini e Di Maio, è salito al Quirinale. Secondo fonti vicine al premier incaricato, Conte si srebbe recato al Colle per un colloquio "informale" con il presidente della Repubblica. Di fatto il nodo sa sciogliere resta sempre la casella dell'Economia con il nome di Paolo Savona, il prof anti-euro in pole position per Lega e M5s per il dicastero di via XX Settembre. Scelta questa ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona (2) : (AdnKronos) – Dal Quirinale si mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi delle ultime ore e sull’incontro di oggi con Conte, ma naturalmente restano agli atti le prese di posizione che hanno contrassegnato le settimane di questa lunga crisi. Mattarella rispetta il confronto e la dialettica tra le forze politiche, ma è anche geloso custode di previsioni, regole e prerogative costituzionali, a partire da quelle del Capo dello Stato, ...

Conte vede Mattarella - non definiti tempi per ministri : Roma, 25 mag. , askanews, Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato questo pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferirgli sugli ...

Governo - concluso incontro informale tra Conte e Mattarella : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se uno dei temi trattati è stata la candidatura di Paolo Savona come titolare al Ministero dell'Economia . Ma il Quirinale rimane prudente vista la sua ...

Conte e Mattarella : incontro informale<br>per fare il punto della situazione : 18:48 - Il Premier incaricato Giuseppe Conte ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Come abbiamo detto, è stato un incontro informale per fare il punto della situazione con il Presidente della Repubblica.17:55 - L'incontro che Giuseppe Conte sta avendo in questo momento è informale e dunque il Premier incaricano non sta presentando la lista dei ministri al Presidente della Repubblica.17:53 - In questi minuti si è venuto a ...

Governo : terminato incontro Mattarella-Conte : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E’ durato circa un’ora l’incontro informale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo: terminato incontro Mattarella-Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte un'ora da Mattarella. M5S e Lega insistono su Savona : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è stato oggi al Quirinale per un incontro informale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte, che è stato...

