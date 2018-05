Conte | ' Con Visco ho discusso lo stato dell' economia italiana'

Conte - con Visco discusso stato economia : ANSA, - ROMA, 25 MAG - "Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana, c'è stato un aggiornamento". Lo afferma il premier incaricato Giuseppe Conte ai cronisti che gli chiedono i temi dell'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Conte ...

Conte - vertice con Di Maio e Salvini. Prima in Bankitalia con Visco : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Conte, ha incontrato stamani nella sede della Banca...

Premier Conte - vertice Governo con Di Maio e Salvini/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : spread a quota 200 : Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:07:00 GMT)

Conte : oggi da Mattarella? Vediamo e lavoriamo : Roma, 25 mag. , askanews, 'Vediamo e lavoriamo'. Così il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio per un incontro con Lega e M5S, ha risposto ai giornalisti che gli ...

Governo - Conte incontra Di Maio e Salvini. Spread vola sopra 200 punti : ... all'indomani del primo giro di consultazioni e l'impasse su alcune caselle chiave, come il ministero dell'Economia. In avvio della giornata borsistica il differenziale di rendimento tra il Btp ...

Conte : con Visco parlato stato economia : 12.11 "Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana": così il premier incaricato Conte ai cronisti dopo l'incontro con il governatore Bankitalia, Visco. "C'è stato un aggiornamento", ha aggiunto Conte ricordando che la settimana prossima ci sarà la relazione finale della Banca d'Italia.

Giuseppe Conte incontra i risparmiatori colpiti dalle banche : Il Presidente del Consiglio incaricato, come annunciato ieri a margine delle lunghe consultazioni, ha incontrato un gruppo di risparmiatori colpiti dai default delle banche in cui avevano investito i soldi accumulati in una vita di lavoro.Una piccola rappresentanza a cui Giuseppe Conte ha promesso quanto già annunciato nel suo breve discorso a Montecitorio:A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita ...

Terminate le consultazioni di Giuseppe Conte : 20.00 - Il Presidente del Consiglio incaricato, Terminate le consultazioni, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui si è detto soddisfatto di come sono andati i faccia a faccia odierni. La lista dei possibili ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà preparata nella giornata di domani, venerdì 25 maggio 2018.19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella ...

Berlusconi - silenzio dopo l'incontro con Conte : Silvio Berlusconi aveva già annunciato stamattina l'intenzione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Conte e oggi, dopo l'incontro col Presidente del Consiglio incaricato da Mattarella, non sembra esser tornato sui propri passi. Anzi, al contrario di tutte le persone che oggi si sono presentate a Montecitorio per incontrare Conte, lui è stato l'unico ad aver preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.I giornalisti presenti in ...

Governo : a breve incontro Conte-Di Maio-Salvini alla Camera : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Si terrà a breve a Montecitorio un incontro tra il presidente incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. Lo rivelano fonti M5S. L'articolo Governo: a breve incontro Conte-Di Maio-Salvini alla Camera sembra essere il primo su CalcioWeb.

Economia - Esteri - Infrastrutture : le tre caselle-chiave nella trattativa per il governo Conte : nella lista dei ministri che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegnerà a breve al presidente della Repubblica ci sono soprattutto tre nomi in bilico. La casella più delicata resta quella del ministero dell’Economia, ma sono irrisolti anche i nodi Esteri e Infrastrutture. Alla Camera incontro decisivo Conte-Salvini-Di Maio...

Governo Conte - il totoministri : chi farà parte dell’esecutivo M5s-Lega : Il totoministri continua: in attesa che il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, consegni i nomi della sua squadra di Governo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continua la partita su alcuni ministeri ancora in bilico: su tutti quello dell'Economia, con ancora incertezze sul nome di Paolo Savona.Continua a leggere

Conte in Bankitalia incontra Visco «Tutela vittime crac sarà priorità» : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena nella sede della Banca d'Italia in via Nazionale a Roma per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è...