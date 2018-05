Conte | con Visco discusso stato economia

Governo - Conte incontra Di Maio e Salvini. Spread vola sopra 200 punti : ... all'indomani del primo giro di consultazioni e l'impasse su alcune caselle chiave, come il ministero dell'Economia. In avvio della giornata borsistica il differenziale di rendimento tra il Btp ...

GALLERIE D'ARTE MODERNA E Conte MPORANEA - Terminata la fase di manutenzione e pulitura della parte esterna in corso Ercole d'Este : La facciata di Palazzo dei Diamanti torna al suo antico splendore 25-05-2018 / Giorno per giorno La facciata di Palazzo dei Diamanti torna al suo antico splendore. I ponteggi su corso Ercole I d'Este , ...

Giuseppe Conte incontra i risparmiatori colpiti dalle banche : Il Presidente del Consiglio incaricato, come annunciato ieri a margine delle lunghe consultazioni, ha incontra to un gruppo di risparmiatori colpiti dai default delle banche in cui avevano investito i soldi accumulati in una vita di lavoro.Una piccola rappresentanza a cui Giuseppe Conte ha promesso quanto già annunciato nel suo breve discorso a Montecitorio:A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita ...

Terminate le consultazioni di Giuseppe Conte : 20.00 - Il Presidente del Consiglio incaricato, Terminate le consultazioni , ha rilasciato una breve dichiarazione in cui si è detto soddisfatto di come sono andati i faccia a faccia odierni. La lista dei possibili ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà preparata nella giornata di domani, venerdì 25 maggio 2018.19.40 - Dopo appena 10-15 minuti di colloquio, Luigi Di Maio si è brevemente trattenuto nella ...

Berlusconi - silenzio dopo l'incontro con Conte : Silvio Berlusconi aveva già annunciato stamattina l'intenzione di Forza Italia di non votare la fiducia al Governo Conte e oggi, dopo l'incontro col Presidente del Consiglio incaricato da Mattarella, non sembra esser tornato sui propri passi. Anzi, al contrario di tutte le persone che oggi si sono presentate a Montecitorio per incontrare Conte, lui è stato l'unico ad aver preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.I giornalisti presenti in ...