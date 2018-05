Conte | colloquio di un' ora al Colle senza lista dei ministri - Savona | su di me veti

Giuseppe Conte - un'ora di colloquio informale con Sergio Mattarella. La voce : ha in mano la lista dei ministri - chi c'è : Un colloquio informale di oltre un'ora tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella . Il premier incaricato è salito al Quirinale nel pomeriggio per informare il presidente della Repubblica sul processo che ...

Un'ora e mezza di colloquio tra Conte e Visco in Bankitalia : Roma, , askanews, - E' terminato l'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.Il colloquio è durato circa Un'ora e mezza ...

Governo M5s-Lega - lungo colloquio Conte-Mattarella al Quirinale : 23 mag 17:01 Governo, Paolo Savona lascia il fondo Euklid per "impegni pubblici" Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 ...

In corso il colloquio tra il Presidente Mattarella<br> e il Professor Giuseppe Conte : Aggiornamento ore 18:22 - Ancora in corso il colloquio tra Mattarella e Conte.Aggiornamento ore 17:30 - Il colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Professor Giuseppe Conte è cominciato puntualmente.Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle ...

Giuseppe Conte al Colle per l'incarico - in corso il colloquio con Mattarella : Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire ...