Conte al Colle per colloquio informale

: Governo, Conte: “Al Colle ministri politici che condividono il programma”. E incontra i risparmiatori truffati - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Al Colle ministri politici che condividono il programma”. E incontra i risparmiatori truffati - marcotravaglio : CONTE L’EQUILIBRISTA Mattarella cede e gli dà il governo. Lui tiene insieme l’Ue, il Colle e i valori di 5stelle e… - Agenzia_Ansa : #Governo: Salvini e Di Maio rilanciano su #Savona. Colle avverte: 'No ai diktat' -

Il premier incaricato Giuseppeè salito al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella sugli sviluppi dell'incarico ricevuto. A quanto si apprende da fonti parlamentari,non si è presentato alper presentare la lista dei ministri del governo e per sciogliere la riserva. Si tratta di un incontro. Secondo quanto si apprende,sarebbe salito al, per riferire informalmente sulle consultazioni di ieri e oggi, per fare il punto della situazione.(Di venerdì 25 maggio 2018)