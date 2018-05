Conte al Colle | ma resta lo scontro su Savona all' Economia Salvini

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo- Savona . Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Conte - colloquio di un'ora al Colle senza lista dei ministri - Savona : su di me veti : Così Paolo Savona ha risposto a un giorna lista della trasmissione Agorà alla domanda se pensa che ci siano veti sul suo nome come ministro dell'Economia. All'altra domanda sul perché l'Europa possa ...

Conte al Colle per colloquio informale : 18.21 Il premier incaricato Giuseppe Conte è salito al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella sugli sviluppi dell'incarico ricevuto. A quanto si apprende da fonti parlamentari, Conte non si è presentato al Colle per presentare la lista dei ministri del governo e per sciogliere la riserva. Si tratta di un incontro informale. Secondo quanto si apprende,Conte sarebbe salito al Colle, per riferire informalmente sulle consultazioni ...