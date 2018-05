Congo : tre malati di ebola rapiti dall’ospedale e portati in chiesa. Aumenta il rischio epidemia : Continua ad essere alto il rischio che il virus ebola si diffonda nelle grandi città del paese. Organizzazione mondiale della Sanità in stato di massima allerta.Continua a leggere

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : colpiti anche i bambini - “le scuole estremamente importanti” : Nella Repubblica Democratica del Congo i bambini continuano a essere a rischio Ebola: “Le scuole sono estremamente importanti per coinvolgere i bambini e le loro comunità nella lotta contro l’Ebola”, ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante dell’Unicef nella Repubblica Democratica del Congo. “Questo è il motivo per cui l’Unicef sta mettendo in atto delle misure per minimizzare i rischi di trasmissione nelle scuole, come la ...