Confusi e felici | cast | trama e curiosità del film con Claudio Bisio

(Di venerdì 25 maggio 2018) Venerdì 25 maggio alle 21.15 su Rai3 va in onda, unche presenta undi livello decisamente alto in cui spiccano, oltre a, anche Rocco Papaleo, Marco Giallini, Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti., il trailer, laAnche gli psicanalisti possono cadere in depressione? Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto estremo non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammone cronico, una ninfomane decisamente invadente, una coppia in crisi sessuale e un telecronista in crisi per il tradimento ...