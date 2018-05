Confindustria | nuovo governo non fermi Jobs act e Industria 4 0

Il "mondo nuovo" diserta Confindustria : Non c'era Luigi Di Maio. Non c'era Matteo Salvini. Non c'era il presidente della Camera, Roberto Fico. All'assemblea di Confindustria il "mondo nuovo" della politica, almeno ai suoi massimi livelli, non c'era. Il governo giallo-verde che verrà era rappresentato solo da seconde file, e cioè da qualche sparuto deputato o senatore. La maggior parte dei quali hanno anche fatto lo "sgarbo" al presidente degli industriali, Vincenzo ...

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

L.elettorale : Rossi (Confindustria) - modifica sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del Governo. Spero che uno dei primi punti per il pRossimo Governo sia una modifica di questa legge". A d

Cultura : Rossi (Confindustria) - molto da fare - sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell’industria dell’audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c’è da fare perché non c’è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo un patrimonio Culturale importantissimo, dobbiamo iniziare a sfruttarlo e valorizzarlo di più”. A dirlo ...

Confindustria Ancma : Fabris nuovo presidente gruppo veicoli elettrici : Milano, 20 mar. (AdnKronos) – Gary Fabris è il nuovo presidente del gruppo veicoli elettrici di Confindustria Ancma. Lo rende noto Ancma, precisando che l’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea tenutasi quest’oggi.Fabris sarà affiancato da due vicepresidenti: Massimo Panzeri di Atala, con delega agli affari internazionali e Gianfranco Nanni di Askoll con delega a ciclomotori e motocicli elettrici.Direttore ...

Confindustria Ancma : Fabris nuovo presidente gruppo veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) – Il gruppo veicoli elettrici rappresenta produttori e importatori di biciclette, moto, quadricicli, componenti e servizi della e-mobility: “Le due ruote a propulsione elettrica – dichiara Fabris – incrociano le principali direttrici della mobilità contemporanea: gli spostamenti urbani e la sostenibilità ambientale”. Il nostro Paese “vanta un ricco patrimonio di imprese che operano nel settore ...

