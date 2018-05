Comunque il governo sarà giallo-blu non giallo-verde e ' legastellato'  

Governo - Borghi (Lega) : “Io ministro dell’Economia? Non so nemmeno dove siano i bagni. E Comunque decide Salvini” : “Salvabanche? Invito a leggere bene il contratto. C’è l’intenzione di estendere il risarcimento agli azionisti ingannati. Il risarcimento sarà parziale, perché sono azioni e non obbligazioni. Fuori dal bail-in? Non è impossibile trovare un accordo con l’Europa. Tutti gli altri, le banche le hanno salvate. Solo l’Italia è il paese dei fessi che deve perdere?”. A parlare è Claudio Borghi, deputato della Lega ...

Contratto Lega-5stelle : "Comunque vada" da lunedì il Governo sarà nelle mani di Mattarella : "Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella". Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta....

Governo - perché Matteo Salvini vuole Comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Governo : Bonafede - al voto Comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo”. Matteo Renzi ha “chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina”, dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -“ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- ...