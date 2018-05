Compie 30 anni Brooklyn Brewery | lo storico birrificio che ha portato in Italia il mito

L'Idroscalo di Milano Compie 90 anni e si rifà il look : ... ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per rilanciare l'area attraverso un percorso fatto di innovazione, sport, benessere, cura del ...

L'Idroscalo di Milano Compie 90 anni e si rifà il look : Milano, 24 mag. (Adnkronos) - L'Idroscalo di Milano compie 90 anni e per festeggiare si regala un nuovo look. La città metropolitana di Milano, ente che possiede e gestisce le attività del parco, ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per ri

L’Idroscalo di Milano Compie 90 anni e si rifà il look : Milano, 24 mag. (Adnkronos) – L’Idroscalo di Milano compie 90 anni e per festeggiare si regala un nuovo look. La città metropolitana di Milano, ente che possiede e gestisce le attività del parco, ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per rilanciare l’area attraverso un percorso fatto di innovazione, sport, benessere, cura del territorio e delle acque, destinato a ...

L’Idroscalo di Milano Compie 90 anni e si rifà il look : Milano, 24 mag. (Adnkronos) – L’Idroscalo di Milano compie 90 anni e per festeggiare si regala un nuovo look. La città metropolitana di Milano, ente che possiede e gestisce le attività del parco, ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per rilanciare l’area attraverso un percorso fatto di innovazione, sport, benessere, cura del territorio e delle acque, destinato a ...

L'Idroscalo di Milano Compie 90 anni e si rifà il look : ... ha siglato un accordo con il Gruppo Cap che prevede investimenti per 1,8 milioni euro in tre anni per rilanciare l'area attraverso un percorso fatto di innovazione, sport, benessere, cura del ...

Il principe Frederik di Danimarca Compie 50 anni : ... corre, nuota, scia, gioca a calcio e ama andare in barca e notoramente gira in bicicletta, , Frederik ha spesso seguito le squadre danesi in giro per il mondo, soprattutto drante le Olimpiadi. E ...

Folkest Compie 40 anni : Trotta è in assoluto tra i più noti e stimati produttori e promoter indipendenti di spettacoli dal vivo nel mondo che dalla fine degli anni Settanta ha organizzato più di quindicimila eventi in ...

Gardaland Sea Life Aquarium Compie dieci anni : Gardaland Sea Life Aquarium compie dieci anni . Il 31 maggio 2008 l'acquario gardesano, il primo interamente tematizzato in Italia, apriva i battenti pronto ad accogliere grandi e bambini per condurli ...

Gardaland Sea Life Aquarium Compie dieci anni : Il 31 maggio 2008, infatti, l'acquario gardesano il primo interamente tematizzato in Italia apriva i battenti pronto ad accogliere grandi e bambini per condurli alla scoperta dell'affascinante mondo ...

Il ponte di Brooklyn Compie 135 anni! Ecco 8 curiosità che non conoscevate : ... negli anni Settanta dell'Ottocento, si trattava del primo ponte sospeso in acciaio ed è stato anche il ponte sospeso più lungo del mondo grazie alla sua campata di 486 metri. In tutto misura 1.825 ...

Il gemellaggio Gemona Velden Compie 60 anni : Il gemellaggio Gemona Velden compie 60 anni e cambia veste: per le due comunità non sarà solo occasione per fare festa insieme, ma soprattutto per lavorare insieme al fine di creare nuove opportunità ...

Governo - polemiche su Conte; Aborto - la 194 Compie 40 anni; A Roma focus su sviluppo sostenibile : In attesa che si risolva la partita del Governo, la politica fa le pulci al professore Giuseppe Conte, l'avvocato e docente universitario indicato da M5s e Lega come possibile premier. Fanno discutere le esperienze di studio inserite da Conte nel ...

Djokovic Compie 31 anni : la bella lettera della moglie e una splendida iniziativa : Una volta nella vita trovi qualcuno che stravolgerà il tuo mondo e ti risolleverà quando sei giù. Sì, e niente può cambiare ciò che sei per me, ci sono molte cose che potrei dire ma ora tienimi ...

Naomi Campbell la Venere Nera Compie 48 anni : L’ex top model Naomi Campbell compie 48 anni, è stata la musa ispiratrice dei più grandi stilisti negli anni 80 e 90 Calca sempre importanti passerelle, colleziona cover di prestigiosi magazine e si dedica con impegno al sociale. E il 4 giugno sarà incoronata “Fashion Icon 2018” dall’associazione che premia le personalità del mondo della moda. Di origini giamaicane, Naomi è nata a Londra nel 1970. Da 30 anni sfila sulle ...