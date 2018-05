Como | follia al casello autostradale | la manovra di questo autista a bordo di un tir vi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Gli agenti della polizia stradale dihanno denunciato il conducente di un tir con targa tedesca, che aveva effettuato inversione in autostrada, grazie alle immagini dalle telecamere puntate sulla barrieradi Grandate. L'uomo, all'altezza della barriera, si era incanalato nella corsia telepass, prima effettuando una retromarcia per mettersi nella corsia vicina e, dopo essersi accorto di non essere nel varco corretto, ha invertito la marcia procedendo in contromano per circa 200 metri. Nonostante le manovre pericolose del camionista non si sono verificati incidenti. Al camionista è stata ritirata la patente e sono state inflitte sanzioni per le infrazioni al Codice della strada. Sequestrato il mezzo pesante.