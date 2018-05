: Commercio, in calo l'export extra Ue - TelevideoRai101 : Commercio, in calo l'export extra Ue - columbus63 : Pil: @Istat, stima +1,4% nel 2018, ma con aumento prezzo petrolio e calo commercio mondiale è possibile +1,2% - confcommveneto : #Commercioestero: i dati #Istat evidenziano un calo dai +5.306 milioni di marzo 2017 a +4.531 milioni. -

Nel mese di aprile l'italiano verso i PaesiUe segna undello 0,9% su base mensile, mentre le importazioni risultano in aumento del 2,4%. Lo fa sapere l'Istat. Nonostante le ultime flessioni congiunturali, l'è comunque in crescita del 4,8% su base annua. Molto più marcato l'aumento dell'import, che ha fatto registrare un balzo tendenziale pari all'11,4%.Il surplus commerciale risulta in questo modo pari a 1,859 miliardi di euro, inrispetto ai 2,55 miliardi dell'anno precedente.(Di venerdì 25 maggio 2018)