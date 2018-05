Come scoprire se qualcuno si connette al Wi-Fi di casa

Whatsapp - Come scoprire chi inoltra i nostri messaggi : Whatsapp , la più celebre ed utilizzata app di messaggistica istantanea online al mondo, continua ad aggiornarsi e sta lanciando tutta una serie di nuove funzioni per rendere l'esperienza sempre più ...

Quanta acqua bisogna bere veramente ogni giorno? Ecco Come scoprire se bevi troppo poco (i segnali inequivocabili che il tuo corpo ti manda sono questi). Attenzione - è molto pericoloso : Ce lo ripetono sa secoli: bisogna bere tantissima acqua. L’acqua fa bene al corpo, alla pelle, alla linea, ci depura ed è fondamentale anche per gli organi interni. bisogna bere, bere, bere. bere anche se non si ha sete perché quando si avverte lo stimolo della sete, il corpo è già sulla via della disidratazione. Ma Quanta acqua al giorno? La risposta non è univoca. Ovviamente dipende dal tipo di vita che si conduce. Per esempio chi fa sport ...

Fuori dall’Italia ci sono finito per caso ed è stato Come scoprire il mondo reale : Inizio questo blog parlando un po’ di me. Mi sono trasferito all’estero dieci anni fa, prima ad Abu Dhabi poi (a partire dal 2015) in estremo Oriente, base a Singapore. Fuori dall’Italia ci sono finito un po’ per caso, a 35 anni e dopo una carriera militare quasi ventennale. Non che fossi proprio vecchio, però a quell’età credevo di aver visto della vita già quasi tutto: per lavoro l’Italia l’avevo girata in lungo e largo e di Roma, ...

Banca dati CRIF : Come scoprire se si è cattivi pagatori : La Banca dati del CRIF è utilizzata quando si deve controllare l’affidabilità e la solvibilità di un debitore: ecco perché …

Riscoprire la felicità Come valore sociale : Carmen Consoli racconta Eco di Sirene : La politica è al centro di tutta la parte finale della presentazione del disco: 'La migliore forma di politica fare bene quello che si sceglie di fare. È la creazione di valore: il leone mette la ...

Come scoprire se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati Facebook : Tool di Facebook per scoprire se i vostri dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica. Ecco Come scoprirlo in un click dal sito ufficiale di Facebook Caso Cambridge Analytica: I tuoi dati sono stati rubati? Ecco Come scoprirlo Ben 87 milioni di account Facebook sono stati usati per sottrarre dati dalla società Cambridge Analytica tra […]

Scandalo Facebook in Italia : Come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...

Come scaricare l’archivio di Facebook e scoprire quali dati vengono monitorati : Lo scandalo che ha colpito Facebook ha segnato profondamente l’opinione pubblica sull’utilizzo dei dati personali raccolti dal social network mentre viene utilizzato sia da PC che da mobile. Tante informazioni sensibili vengono registrate da Facebook e, nella maggior parte dei casi, rivendute a società terze per generare profitto. Nonostante questa fuga di dati possa essere […] Come scaricare l’archivio di Facebook e ...

Come scoprire cosa Google sa (e non sa) di me. Grazie a Google : Altro che datagate. Basta accedere al proprio account per scoprire tutte le informazioni raccolte da Big G su di noi, dai luoghi visitati alle persone che frequentiamo. E ritrovare interi anni di vita compressi in un file Zip ...

Facebook : Come scoprire tutto quello che il social network sa di te : Lo scandalo Cambridge Analytica ed i dubbi sulla tutela della privacy degli utenti di Facebook sono, in questi giorni, al …

“Amm fatt ammore”. Eleonora Pedron si è fatta scoprire : addio Tommy Vee - ecco chi è il nuovo compagno (famoso). E Come sono stati beccati : La notizia della rottura tra i due era ormai nell’aria da parecchio tempo, confermata a più riprese dopo giorni di indiscrezioni. Tra la bella Eleonora Pedron e il deejay Tommy Vee l’amore è infatti arrivato al capolinea, senza possibilità di ripensamenti. A maggior ragione perché nella vita della showgirl italiana pare già esserci un altro uomo. Gli amanti dei ritorni di fiamma e delle storie dal lieto fine a sorpresa, però, ...