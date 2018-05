Come arredare casa con i toni del turchese

dilei

: Come arredare un bagno in stile etnico - _IDEAGROUP_ : Come arredare un bagno in stile etnico - Agoprime : #Ristrutturare e arredare #casa: una mini guida su come ottimizzare il budget! Oggi vi racconto la mia esperienza e… - USAbusinessIdea : Reposting @ebansrl: - via @Crowdfire Come recita un proverbio popolare: «Aprile fa il fiore e maggio gli dà il col… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Se si desidera unanon si deve aver paura di osare, dando carattere a spazi che solitamente risultano anonimi. In cucina, utilizzando oggettistica ed arredamento, si possono avere risultati di tendenza senza temere di essere ridondanti. Il migliore amico delè il bianco: se volete donare qualità allo spazio ed aideldovete sempre associarlo al bianco. Se scegliete di colorare la parete, optate per un arredamento bianco, se invece preferite una poltrona colorata lasciate la parete senza tinteggiature. Non è necessario mantenere lo stesso identico tono diper tutti gli oggetti o fare pendant con le pareti: risulta invece interessante e divertente utilizzare diverse sfumature della palette, integrando anche colori neutriil grigio o un colore all’occhio completamente differente,il rosso. Il colorein ...