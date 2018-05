Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Eurostat - Roma ultima su indice pulizia Codacons - dati certificano inefficienze Roma su rifiuti

Roma : Codacons chiede corsi da pastori per dipendenti comunali : Roma – Il Codacons, che sceglie la strada dell’ironia per bocciare la proposta lanciata dal sindaco Raggi sul taglio dell’erba in città. Se il Comune di Roma vuole utilizzare pecore e mucche per regolare le erbacce dei parchi pubblici e affrontare l’emergenza verde nella capitale, allora dovrà provvedere a pagare corsi da pastore ai propri dipendenti. “Oltre a corsi di pastorizia per i dipendenti comunali, dovranno ...

Codacons : Voragine Balduina - romani abbandonati a se stessi : Roma – Da ieri sera alla Balduina è caos traffico. A causa dell’ennesima Voragine apertasi a Roma e che ha portato alla chiusura di via Damiano Chiesa in entrambe le direzioni di marcia. La viabilità nella zona e’ andata letteralmente in tilt con ripercussioni per tutto il quadrante nord-ovest della capitale. Migliaia di cittadini sia ieri che questa mattina sono rimasti intrappolati nel traffico a causa della mancanza di ...

Codacons : traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Metro C Roma/ A San Giovanni aperta la stazione-museo. Codacons chiede più treni per la Linea C : Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:04:00 GMT)

Codacons : Procura di Roma ha accolto nostro esposto su bus in fiamme : Codacons: interverremo nelle indagine a nome di tutti utenti del trasporto pubblico di Roma Roma – Di seguito quando detto dal Codacons. “Con la decisione di indagare sulla manutenzione degli autobus della capitale la Procura di Roma ha accolto le nostre richieste, contenute in un esposto inviato alla magistratura all’indomani dell’incendio che ha coinvolto un autobus in via del Tritone”. “Interverremo ...

Codacons : assenza manutenzione causa caduta alberature a Roma : Codacons: ancora molti sono gli alberi ‘a rischio’ Roma – Di seguito l’esposto del Codacons portato all’attenzione della magistratura capitolina. L’associazione chiede di fare luce sulla manutenzione del verde pubblico. Ma anche soprattutto di indagare sui pericoli corsi dai cittadini. “Le condizioni metereologiche avverse, ma anche l’assenza di manutenzione sono la causa principale della ...

Roma - morta in moto sull'Ostiense : esposto del Codacons in Procura : 'Con un esposto presentato oggi alla Procura della Repubblica di Roma il Codacons chiede di indagare sull'incidente stradale che ha provocato ieri la morte di una motociclista a Ostia schiantatasi ...

Piste ciclabili a Roma - esposto del Codacons su mancanza sicurezza : parte class action : Il Codacons ha presentato un esposto-denuncia alla Procura di Roma in merito alla mancanza di sicurezza delle Piste ciclabili della Capitale, e lancia oggi una azione risarcitoria collettiva contro il ...

Codacons : vietare pubblicità gioco d’azzardo per Roma-Liverpool : Codacons: diffida a Coni e Mediaset Roma – Il Codacons ha ufficialmente chiesto di non pubblicizzare il gioco d’azzardo per il match Roma-Liverpool. L’associazione si è per tanto rivolta al Coni, in qualità di ente proprietario dello Stadio Olimpico. Ma anche a Mediaset, che trasmetterà in tv l’evento sportivo. Il Codacons ha inoltre inviato una istanza alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo il sequestro dello ...

Biglietti Roma-Liverpool - il Codacons presenta esposto per bagarinaggio : Sono bastate tre ore di vendita libere ieri perché i Biglietti di Roma Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio, andassero esauriti. La febbre dei tifosi giallorossi, che sognano la finale di Champions League, è ormai sempre più alta. Il Codacons, associazione in prima linea per la difesa dei consumatori, ha però deciso di vederci chiaro. […] L'articolo Biglietti Roma-Liverpool, il Codacons presenta esposto per bagarinaggio è stato ...

