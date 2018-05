Cocktail alla vodka | 5 ricette per l’estate

vanityfair

: Il gin e' l'alcol piu' usato in assoluto per la preparazione dei cocktail; e' alla base di tutti i Martini e del popolare Tom Collins. - Roberta52210375 : Il gin e' l'alcol piu' usato in assoluto per la preparazione dei cocktail; e' alla base di tutti i Martini e del popolare Tom Collins. - BimbaMonella13 : ??Dai colore alla tua estate ?????? vizia i tuoi capelli con un cremoso, profumatissimo e coloratissimo cocktail!!! Di… - MaddAliveGe : Una magnifica Genova Cocktail Week che si conclude in un luogo denso di storia, nelle segrete di un palazzo dei Rol… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Per gli appassionati di, che fino ad ora hanno potuto spaziare tra drink ormai «classici» – come il Cosmopolitan (triple sec, lime e mirtillo rosso) – quello prediletto dalle 4 ragazze trendy di Sex and the city – o ilMartini, il celebre drink «agitato, non mescolato» di James Bond (e Vermut dry), ilSour (limone e sciroppo di zucchero) long drink ideale d’estate o un più impegnativo Bloody Mary (succo di pomodoro, pepe, tabasco e salsa Worcestershire) – ora è stata creata da Belvedere una nuova SignatureCollection: 5 drink realizzati con lae il pompelmo rosa della Sicilia, dscorza sottile e profumata, ingrediente protagonista di questo progetto «DrinkPink» all’insegna della naturalità. ovviamente, sottolineano gli esperti, bisogna utilizzare unadi qualità come Belvedere ricavata ...