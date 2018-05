CLASSIFICA GIRO D' ITALIA 2018 Chris Froome maglia rosa virtuale! 19^ tappa | oggi

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / La maglia rosa : Lopez - la variabile impazzita? (19^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Simon Yates è sempre leader, ma Dumoulin, Pozzovivo e Froome sono minacciosi (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:48:00 GMT)

Passalacqua : il Braccagni conquista la seconda posizione in CLASSIFICA nel Girone A : La cronaca. Dopo soli 6' rapino deposita in rete al termine di una geometria godibile, 1-0. Il tifo è caldo sugli spalti dove sono in azione trombette e grida. Il Fonteblanda non trova i giusti ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (19^ tappa - oggi) : Classifica Giro d'Italia 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Simon Yates è sempre leader, ma Dumoulin, Pozzovivo e Froome sono minacciosi (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:05:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018/ Yates maglia rosa ma perde secondi : Pozzovivo sogna il podio (18^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:08:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - CLASSIFICA generale riaperta! In 4 per la vittoria finale! I dubbi di Yates - Dumoulin è vicino. Pozzovivo e Froome : serve l’attacco da lontano… : Cosa rende il Giro d’Italia così speciale? Il fatto che riesca a sorprenderti quando meno te l’aspetti. Per quanto visto nelle tappe di montagna e per come si è difeso egregiamente nella cronometro di Rovereto, il successo finale appariva saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Oggi, tuttavia, sulla non irresistibile salite di Pratonevoso, unica difficoltà di una tappa per il resto completamente pianeggiante, la ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 - diciottesima tappa : Simon Yates perde terreno - benissimo Pozzovivo : diciottesima tappa per il Giro d’Italia 2018: andiamo a scoprire la nuova Classifica generale dopo la durissima salita di Prato Nevoso. Si stacca Simon Yates che perde secondi dai rivali diretti: ancora benissimo Domenico Pozzovivo che difende al meglio la propria terza piazza in graduatoria. Questa la Classifica aggiornata alla partenza odierna: 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 75h 06’ 24” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM ...

A Prato Nevoso si riapre il Giro d’Italia - Yates si stacca e un super Pozzovivo fa sognare la maglia rosa : ecco la nuova CLASSIFICA generale : Giro d’Italia, nuovi colpi di scena a Prato Nevoso: nella tappa vinta da Maximilian Schachmann con una fuga da lontano, Yates per la prima volta perde terreno dagli altri big Simon Yates in difficoltà: per la prima volta in questo Giro d’Italia, il giovane britannico si stacca da tutti gli altri big a meno di 2 chilometri dal traguardo e perde 28 secondi da un super Pozzovivo che si trascina sul traguardo anche Froome e Dumoulin. ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 - diciottesima tappa : diciottesima tappa per il Giro d’Italia 2018: andiamo a scoprire la nuova Classifica generale dopo la durissima salita di Prato Nevoso. Questa la Classifica aggiornata alla partenza odierna: 1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 69h 59’ 11” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 70h 0’ 07” 0’ 56” 3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 70h 02’ 22” 03’ 11” 4 GBR FROOME Chris TEAM SKY 70h 03’ 01” 03’ 50” 5 FRA PINOT ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Yates domina anche i Gpm (18^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:57:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Viviani - ciclamino ipotecato (18^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:15:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (18^ tappa - Abbiategrasso Prato Nevoso) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:10:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : arrivo in salita che farà selezione. Battaglia in vista per la CLASSIFICA : Scatta il week-end più importante del Giro d’Italia 2018: domani, giovedì 24 maggio, la prima di tre frazioni che saranno decisive in chiave conquista del Trofeo Senza Fine. diciottesima tappa, partenza da Abbiategrasso, arrivo in cima in quel di Prato Nevoso dopo 196 chilometri: ci sarà sicuramente selezione, gli scalatori proveranno a fare la differenza. Percorso Tanta, tantissima pianura per tre quarti di questa frazione. Si parte dalla ...

Giro d'Italia 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa 17 : Ennesimo duello Viviani-Bennett in volata: vince il corridore veronese, che sale a quota 4 trionfi in questo Giro. Distanze immutate tra i grandi della classifica, con Yates ancora in rosa

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 - tappa Riva del Garda-Iseo : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo si gioca il podio : Simon Yates ha conservato la maglia rosa al termine della Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha superato senza problemi quest’altro stage si prepara ad affrontare giornate impegnative per testa e gambe nel migliore dei modi. In seconda posizione sempre Tom Dumoulin. L’olandese ora è di 56” e dovrà dare tutto per strappare il primato al corridore britannico Domenico Pozzovivo è ...