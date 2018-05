CIR | Peugeot pronta per il quarto round all’Elba

CIR - Peugeot cerca la fuga al Rallye Elba. Andreucci : 'Siamo prontissimi' : ... con una tappa sulla terraferma, a Marina di Bibbona, con il primo trionfo in un tricolore di una versione a due ruote motrici , la 306 S16 Gruppo A dell'Auto Sport Italia, , in occasione della ...

CIR : Andreucci e Peugeot 2° al Targa Florio - primi in campionato : Il dieci volte campione italiano rally Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 salgono sul secondo gradino del podio alla fine di una 102esima edizione del Rally Targa Florio alquanto complicata, causa meteo estremamente incerto. Questo risultato permette al pilota toscano di consolidare la prima posizione in classifica generale. Un risultato costruito […] L'articolo CIR: Andreucci e Peugeot 2° al Targa Florio, primi in ...