Cinematti | una storia folle Il nostro gruppo Facebook diventa un film

(Di venerdì 25 maggio 2018) La prima volta che ne ho parlato è stato con Jessica Pompili, circa un anno fa, davanti a due caffè e una fetta di torta al lampone. Lei scriveva per un sito internet e voleva saperne di più a proposito dei, per raccontarli ai suoi lettori. Come fosse nato questo, chi ne faceva parte, le sue dinamiche, i desideri e gli obiettivi futuri. Al termine della conversazione conclusi dicendo: “Mi piacerebbe se un giorno qualcuno mi telefonasse proponendomi di realizzare unper raccontare questa esperienza”. E quella telefonata arrivò. A farla fu Giacomo R. Bartocci, uno che è cresciuto a pane e videocassette. Giacomo ha dedicato gran parte del suo tempo al set occupandosi di vari reparti, ha collaborato con registi del calibro di Sorrentino, Giordana, Sollima, Bellocchio; si è specializzato in produzione pur mantenendo una propria attività creativa con ...