Ciclismo – La stagione estiva della Biesse Carrera si prospetta fitta di appuntamenti

(Di venerdì 25 maggio 2018) Latraccia glidi, ecco le tappe più importanti del team ciclistico Si comincia domani, 26 Maggio, col il Memorial Daniele Tortori di Montalto in Val d’Arno. Una gara nazionale under 23 caratterizzata da un percorso misto, adatto ai passisti scalatori. Il D.S. Milesi ha convocato per l’occasione Stefano Bertoletti, Raul Colombo, Federico Orlandi. Giovanni Pedretti, Michel Piccot e Luca Rastelli. Si punta al podio! Domenica 27 Maggio, invece, il team si divide in due gruppi: il primo gruppo resta in Toscana, precisamente a Marcialla, per il Trofeo Matteotti. Percorso impegnativo, con molte salite con pendenze importanti. Sulla linea del via per lai nostri Elite Alberto Amici, Lorenzo Delcò, Simone Ravanelli, Enrico Salvador e Andrea Zanardini con l’aggiunta di Raul Colombo e Giovanni Pedretti. Il Team Manager ...