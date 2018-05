Cibo spazzatura e bibite zuccherate hanno ucciso la dieta mediterranea

Cibo spazzatura crea dipendenza come la droga - lo studio : Stephanie Borgland, ricercatrice dell'università di Calgary, in Canada, ha condotto un interessante studio sull'effetto del junk food, ovvero il Cibo spazzatura. Lo studio è stato mostrato anche durante il 12esimo Meeting annuale del Canadian Neuroscience. La Borgland e colleghi hanno permesso a un gruppo di topolini, in laboratorio, di mangiare alimenti calorici, pieni di grassi e zuccheri, 24 ore su 24 per 40 giorni; un altro gruppo di ratti, ...