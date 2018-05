Ci sono le elezioni | alt a eventi e assunzioni | ' Stop politica in corsia'

Come sono andate le elezioni in Valle d’Aosta : sono andati male i partiti autonomisti e molti di quelli nazionali, mentre la Lega ha ottenuto un risultato storico The post Come sono andate le elezioni in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Venezuela - chi sono i 4 candidati per le elezioni presidenziali di domenica prossima? : Promette di 'dollarizzare' l'economia venezolana. Viene chiamato con l'appellativo "rara avis" e conduce il settore più dialogante dell'opposizione del suo paese. La sua candidatura contro Maduro ...

sono arrivati i risultati finali delle elezioni in Iraq : la coalizione di Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi : Poco meno di una settimana dopo il voto, Sono arrivati i risultati finali delle elezioni politiche tenute in Iraq domenica scorsa: la coalizione guidata dal controverso religioso sciita Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi nel nuovo parlamento. Che Sadr The post Sono arrivati i risultati finali delle elezioni in Iraq: la coalizione di Muqtada al Sadr ha ottenuto 54 seggi appeared first on Il Post.

Brasile : Fmi - economia crescerà del 2 - 3 per cento nel 2018 - elezioni sono elemento di rischio : Brasilia, 11 mag 20:54 - , Agenzia Nova, - In Brasile, il Prodotto interno lordo reale dovrebbe crescere del 2,3 per cento nel 2018, grazie "a condizioni esterne favorevoli" e ad "una... , Brb,

Fi - Biancofiore : “Elezioni in estate? Da brividi. Al Sud non si possono permettere le vacanze e quindi vincerebbe il M5s” : “Elezioni anticipate in estate? Danno i brividi a tutti, perché sarebbero la consegna della vittoria al M5s per un semplice motivo purtroppo: al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e lì quindi vincerebbero i 5 Stelle“. Così a L’Aria che Tira (La7) la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore, commenta la possibilità del voto anticipato a luglio. E bacchetta il leader della Lega, Matteo Salvini: “Non ...

Elezioni a Manerbio : chi sono i quattro candidati : sono quattro le liste che si sono finora proposte per le Elezioni amministrative del 10 giugno. Il limite per presentare le liste, associate ad almeno 100 firme, è stato stabilito a un mese prima ...

Elezioni - Trapani. Salone : Ero e sono di centrodestra : ... Ruggirello, oltre che grandi sostenitori di Damiano anche ultimi arrivati in questa coalizione di TRANCHIDA !! Rimpiango alcuni politici che hanno fatto parte della mia seppur breve storia politica ...

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo - che manca - : mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze politiche, miraggio di Nuove elezioni: ecco perché siamo in un vicolo cieco.