Choc a Perugia | papà orco violenta la figlia 12enne | “Ti insegno | così impari a

Perugia - annuncio di lavoro Choc : 'cercasi prosciuttine' e scoppia la polemica : Perugia: un nuovo locale, un'osteria fiorentina, apre nel cuore del capoluogo umbro, a due passi da Piazza Matteotti e cerca personale. Come succede in questi casi, il proprietario Dario Leoncini (titolare della catena di ristoranti ‘La Prosciutteria’, marchio con punti vendita sparsi in tutta Italia, da Milano a Cosenza), decide di affiggere alla vetrina un annuncio di lavoro piuttosto originale. "Cercasi prosciuttina" recita il cartello ...