Chieti - Fausto Filippone aveva superato i test psichiatrici per il porto d’armi : “Soggetto normale all’esito dei test”. È questa la conclusione del medico dell’Asl che – cinque giorni prima dell’omicidio-suicidio – ha eseguito i test psichiatrici a Fausto Filippone per il porto d’armi. Lo riferisce il Corriere della Sera, che riprende le parole della sorella Antonella e spiega che il manager 49enne ne aveva fatto richiesta per uso sportivo. Ma il sospetto degli inquirenti è un ...

Chieti - celebrato il funerale di Filippone : l’unico mazzo di fiori dagli “Amici di sempre” : Si sono svolti stamattina presto presso la Chiesa dello Spirito Santo a Pescara i funerali di Fausto Filippone, l’uomo che domenica scorsa si è lanciato dal viadotto dell’A14 dopo aver ucciso la moglie e la figlia. Domani pomeriggio i funerali congiunti di Marina Angrilli e della piccola Ludovica,.Continua a leggere

Chieti - 5 giorni prima Filippone aveva preso il porto d’armi : per i medici era “idoneo” : Il manager 49enne aveva ottenuto la licenza martedì scorso. Uno psichiatra del Centro di salute mentale di Chieti, città in cui risiedeva l'uomo, aveva infatti accertato la sua idoneità psicofisica anche su base del certificato del medico di famiglia. Domenica però l'uomo ha deciso di cambiare il suo piano di morte, buttando la moglie giù da un balcone e lanciando la figlia da un viadotto, per poi suicidarsi.Continua a leggere

Chieti - Filippone aveva il porto d'armi : per i medici non presentava disturbi : aveva superato la visita psichiatrica per ottenere il porto d'armi senza manifestare alcun disturbo Fausto Filippone , il 49enne che domenica ha ucciso la moglie Marina Angrilli e la figlia Ludovica, ...

Tragedia di Chieti - per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie : Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Continua a leggere L'articolo Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie proviene da NewsGo.

Tragedia Chieti - il mediatore assicura : “La figlia di Filippone non era stata sedata” : La piccola Ludovica "è venuta giù senza nessuna espressione, come un sasso" ha spiegato lo psichiatra che per ore ha tentato di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto dal viadotto a Francavilla. Ma la bimba non sarebbe stata drogata dal padre, prima di essere spinta giù.Continua a leggere

Chieti - il cognato di Fausto Filippone : “Perché non lo hanno fermato?”. Procuratore : “Chiarezza fino in fondo” : “Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l’atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia”. Francesco Angrilli, fratello di Marina, la prima vittima di Fausto Filippone, l’uomo che poi ha lanciato da un cavalcavia la figlai di 10 anni, riflette sulla testimonianza secondo cui ...

Chieti - né suicidio né caduta accidentale : la moglie di Fausto Filippone spinta giù dal balcone : Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano le prime indiscrezioni trapelate sull’esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone, l’uomo che tre giorni fa ha lanciato da un viadotto sua figlia e poi, dopo ore di trattative, si è tolto la vita nello stesso modo. E a scaraventarla di sotto, sono convinti gli inquirenti, sarebbe stato proprio lui. ...

Chieti. E’ stato Fausto Filippone ad uccidere la moglie Marina Angrilli : Marina Angrilli è stata spinta giù dal balcone a Chieti. A confermarlo l’esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone.