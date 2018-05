Chicago PD 6 spoiler | ci sarà una new entry nel cast?

ilnotiziangolo

: Un nuovo volto potrebbe arrivare al Distretto 21 dopo quanto accaduto nel finale di stagione di #ChicagoPD5? - YellNews : Un nuovo volto potrebbe arrivare al Distretto 21 dopo quanto accaduto nel finale di stagione di #ChicagoPD5? - chicago_val : RT @waithaz: ALLORA SIA CHIARO, NIENTE SPOILER SU 13 REASONS WHY 2 PERCHÉ C'E GENTE COME ME CHE VEDE LE PUNTATE ALLA VELOCITÀ DI CLAY JENSE… -

(Di venerdì 25 maggio 2018)PD 6– La serie tv crime con protagonista Jason Beghe ci ha lasciato con un forte dolore e più di qualche dubbio. L’uscita di scena di Alvin Olinski avrà di certo delle ripercussioni su tutta la squadra, a partire da Voight. Perdere l’amico in modo così tragico ha di certo sconvolto il protagonista, già instabile dal punto di vista dell’ira. Ora però i fan vogliono sapere un altro particolare:PD 6 vivrà l’ingresso di un nuovo personaggio?PD 6sul futuro dello showPD 6 riprenderà di certo le fila laddove lo abbiamo lasciato, anche se non è escluso che possa esserci un salto temporale. Non è la prima volta che assistiamo ad una tragedia all’interno della serie Tv, anche se prima d’ora non ha mai interessato un personaggio storico. Perdere Alvinsignificativo per il team, alle prese con le ...