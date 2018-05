Chiamano il figlio Benito | famiglia Mussolini convocata in tribunale a Genova

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ildiha deciso di convocare i genitori di un bambino di poco più di un anno perché il nome che avevano scelto per lui quando è nato, a Parma, non è accettabile. Lo riporta in prima pagina il quotidiano del capoluogo emiliano, La Gazzetta di Parma, riferendo che il cognome della, e il bambino si chiama. Come il nonno, dicono i genitori, da poco trasferiti a, e non come il Duce.La spiegazione, però, non è servita, sempre secondo quanto si legge sulla Gazzetta, ad evitare la convocazione: l'udienza sarà nei prossimi giorni. È di pochi giorni fa la notizia che i genitori di una bambina chiamata "Blu" sono stati convocati daldi Milano perché il nome non consentiva di identificarne il genere.