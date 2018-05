Chi sono gli alunni ad alto potenziale cognitivo? Se ne è parlato a Preglia nel seminario

Catania - ennesima scuola degli orrori : “Non Chiamiamole maestre - sono orChi” : Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” In diretta a Pomeriggio Cinque lo sdegno delle mamme. La preside: “Anch’io minacciata da insegnante”. Continua a leggere L'articolo Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” proviene da NewsGo.

Canada - bomba esplode in un ristorante : diversi feriti. Chi sono gli autori dell’attentato : Una bomba è esplosa in un ristorante indiano di Mississauga, nell'Ontario. I feriti sarebbero almeno 15 di cui tre in gravissime condizioni. Erano circa le 22.30 (ora locale) quando è avvenuta l'esplosione. L'ordigno innescato da due persone che le telecamere all'interno del locale avrebbero anche ripreso.Continua a leggere

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macChina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...

Governo M5s-Lega - tutti i miei amici sono preoccupati : ricChi - poveri e anzianotti : Ridendo e scherzando, tra poco sarà giugno e la Nazione si bloccherà tre mesi per la consueta pausa estiva e questa è una bella, speriamo che il tempo si aggiusti un po’ che è da inizio maggio che c’è un clima incerto e non si sa bene come vestirsi. Un giorno c’è il sole, fa caldissimo, fa freddo, poi piove, anzi arrivano le “bombe d’acqua” che a chi si occupa di spaventare le persone col meteo piace di più. Dai, ancora qualche giorno e si torna ...

La Procura di Napoli apre un'inChiesta sulla Juventus : "Gli scudetti sono 34 e non 36" : La Juventus ha vinto il suo settimo scudetto consecutivo, il quarto con Massimiliano Allegri in panchina e il 34esimo della sua storia. Peccato che in casa bianconera non la pensino allo stesso modo e ...

Cos'è questa storia degli attacChi sonori ai diplomatici americani? : La vicenda, accaduta nel 2016, ha fatto il giro del mondo quando alcuni diplomatici americani e canadesi avevano riscontrato perdite di udito e difficoltà di pronuncia, vertigini e difficoltà nel ...

Vinicio MarChioni : "Roma abbandonata - dalle classi dirigenti e anche da noi. Il Freddo? Me ne sono liberato presto" : Vinicio Marchioni è molto più del Freddo di Romanzo Criminale ("Quello serve più a voi giornalisti per fare i titoli, ho fatto altri 26 film dopo la serie", dice sorridendo): è quello che mette nei personaggi che interpreta al cinema e a teatro e l'impegno che lo caratterizza anche fuori dal set. È per questo che Vinicio Marchioni è stato insignito del Premio Magna Grecia, il riconoscimento, giunto alla ...

“Pronto Harry - sono io”. Oddio! La ex fidanzata Chelsy Chiama il principe. Davvero emozionante : Tra i tanti volti che hanno animato il giorno dei giorni, il Royal Wedding, ce n’è uno che ha fatto il giro del mondo, animando meme sui social e scatenando l’ironia degli utenti. Tra una star e l’altra in passerella per il matrimonio di Harry e Meghan, infatti, era presente anche Chelsy Davy, la biondina ex fidanzata del principe con il quale è sempre rimasta in buoni rapporti al punto da finire nella lista degli ...

Lo Stato Sociale in concerto in Piazza Maggiore? Permesso negato : “Ma Chi sono questi? Mica sono Nek”. La band : “Ci siamo rimasti male” : “Lo Stato Sociale chi?”. Così ha tuonato la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna nel negare (temporaneamente?) lo spazio di Piazza Maggiore del capoluogo emiliano per il concerto della band bolognese, seconda all’ultimo Festival di Sanremo, del 12 giugno prossimo. Interpellato da Repubblica, il Soprintendente Andrea Capelli ha spiegato di non aver riconosciuto all’evento “l’alto valore ...

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in Chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Sono invecChiato insieme a Philip Roth - romanzo dopo romanzo : Nessun romanziere contemporaneo - non del passato: si pensi alle monumentali produzioni di Balzac, Simenon, Hemingway – ha scritto e pubblicato al ritmo di Philip Roth. Una trentina di opere che i critici si Sono preoccupati di suddividere in categorie inevitabilmente rigide, dalle autobiografie a puntate dei suoi alter ego Zuckerman, Kepesh e Nemeses ai racconti politici grotteschi, dalle saghe familiari alle descrizioni della passione ...

Chi sono i 10 reali più ricchi del mondo e qual è il loro patrimonio : Vive nel più grande palazzo reale del mondo, che costa più di 300 milioni di euro e trae gran parte della sua ricchezza dall 'industria petrolifera e del gas . Il suo patrimonio ammonta a quasi 20 ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Non c’è giornata facile al Giro - spero che tutti siano stanChi perché io lo sono”. : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto più dura di quanto potesse sembrare sulla carta. Una frazione corsa a tutta velocità fin dai primi chilometri, con il gruppo che si è spezzato più volte durante il percorso. La Maglia Rosa Simon Yates non ha però mai rischiato ed è rimasto sempre in testa al gruppo insieme ai compagni della Mitchelton – Scott, confermandosi così il padrone della corsa. Le fatiche odierne ...

Che nessuno li Chiami matti - sono campioni del mondo! : ...che rimarrà nella storia per la grande valenza sociale di un'iniziativa nata proprio undici anni fa in Italia con la realizzazione del docufilm 'Pazzi per il calcio' e poi esportata in tutto il mondo ...