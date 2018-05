Chi è Federico D' Incà | il grillino moderato

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè risChia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

L’avvocato di Aldrovandi : «Vedo Federico negli ocChi di sua madre» : Fabio Anselmo non ha cravatta al collo, ma una giacca da motociclista. È stato L’avvocato di Federico Aldrovandi senza averlo mai conosciuto. Il ragazzo 18enne di Ferrara era morto da poche ore quando i suoi genitori sono arrivati a presentare ad Anselmo il caso che sarebbe diventato di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine e che sembrava malasanità. «Sua madre, Patrizia Moretti, mi disse: “Tu per me sei la voce di mio figlio”. ...

DisChi in vinile - l'amore per la musica di Federico e Marco De Gregori : l'amore per la musica scorre a 33 giri per Federico e Marco De Gregori, figli gemelli trentottenni di Francesco. Ci sono solo Dischi in vinile nel negozio di via della Frezza, un angolo di pace con ...

Federico Chiesa - l'anno delle conferme : In un'estate che ha segnato un punto di svolta per il progetto tecnico della Fiorentina, Federico Chiesa è stato uno dei pochi punti fermi da cui ripartire. Lo scorso anno, l'ultimo contestatissimo di ...

Eleonora Abbagnato / Chi è la prima protagonista di Iconic Women e moglie di Federico Balzaretti? : Sarà Eleonora Abbagnato, prima Ètoile italiana dell'Opera di Parigi e moglie di Federico Balzaretti, aprirà il ciclo di quattro puntate dedicato alle "Iconic Women" di Fox Life Hd.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:40:00 GMT)

Federico Lombardo di Monte Iato - Cantine Firriato/ Chi è? Ha puntato sul vino biologico (Boss in incognito) : Federico Lombardo di Monte Iato torna a Boss in incognito, dove aveva mostrato la particolarità portata nelle Cantine FirrIato: la produzione di vino biologico(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:47:00 GMT)

Calcio - l’emozione di Patrick Cutrone e Federico Chiesa. “Un sogno essere in Nazionale - ma niente pressione” : Prosegue l’avvicinamento dell’Italia all’amichevole contro l’Argentina di venerdì. Oggi, in conferenza stampa, è stato il turno dei giovani debuttanti, le due novità dei convocati di Gigi Di Biagio, Patrick Cutrone e Federico Chiesa. Palpabile l’emozione dei due giocatori, entrambi 20enni, che subito hanno scherzato “Messi finora è stato solo un personaggio della PlayStation. Onorati di giocarci ...

Rogo negli uffici della Federico II : adesso spunta la pista anarChica : Al momento è la pista numero uno e non potrebbe essere altrimenti, in mancanza di una rivendicazione o di qualcosa che assomigli anche solo a una segnalazione. Al momento, ci sono loro sotto i ...