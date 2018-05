Che cosa cambia con il Gdpr

Che cosa cambia - da oggi - con il Gdpr : Il nuovo regolamento introduce una serie di disposizioni e obblighi per le società attive nell'economia digitale e di diritti per cittadini e utenti. Innanzitutto, il …

Privacy - Che cosa cambia da oggi per i cittadini con il Gdpr : Avete ricevuto decine di email di aziende che vi annunciano «modifiche sulla vostra Privacy»??Niente di strano:?da oggi ha efficacia il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Imprese e Pa devono adeguarsi, ma gli utenti acquiscono nuovi diritti. E possono farsi risarcire quando subiscono un torto ...

Towel Day - Che cos’è e cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA PRIVACY/ Cos’è e perché tutte quelle mail : ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

Conte parla - in attesa che gli dicano Che cosa deve fare : Conte parla, in attesa che gli dicano che cosa deve fare – Il presidente del consiglio incaricato, con riserva, ha dichiarato che il primo provvedimento che prenderà il governo riguarderà il reddito di cittadinanza. Poi ha incontrato una delegazione di risparmiatori che hanno perso tutti i loro risparmi in speculazioni avventate suggerite dalle loro banche e gli ha promesso che il governo risolverà il problema. Il fatto è che Conte non ha ...

Privacy - nuove regole : dalle buste paga alle ricette mediChe cosa cambia per i cittadini : Non solo pubblica amministrazione e grandi aziende: l'adeguamento al Gdpr , General data protection regolation, , ovvero quelle serie di regole europee che mirano a dare maggiore tutela alla nostra ...

Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte l’instore tour : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T17:35:44+00:00 ROMA – “Esce il video di #checosacisiamofatti su YouTube!”.Con un post sulla sua pagina Facebook Briga annuncia che è online su YouTube la clip ufficiale di “Che cosa CI siamo FATTI”, primo singolo estratto dall’omonimo album di inediti attualmente in radio e disponibile in digital download e su tutte le […] L'articolo Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte l’instore ...

Nuovo regolamento europeo sulla privacy : ecco Che cosa cambia : L’introduzione del Nuovo regolamento sulla privacy europeo è stato annunciato da un evento senza precedenti: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, invitato a rispondere alle domande dei parlamentari europei preoccupati per il trattamento dei dati personali su Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ma al di là delle rassicurazioni del CEO di Facebook, il GDPR (General Data Protection Regulation) apporta rilevanti novità in tema ...

Cyber security - Che cosa unisce Gdpr e smart working : Roma, 24 mag. , askanews, Due dei temi del momento, il Gdpr, il nuovo regolamento privacy che entrerà pienamente in vigore domani, e lo smart working, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ...

Alexa sta arrivando in Italia : ecco Che cosa potrà fare (e Che cosa no) : (Foto: Amazon) Finalmente Amazon è pronta a rispondere a tono all’arrivo in Italia degli altoparlanti smart Google Home. Dopo ormai diversi anni di rodaggio sul suolo dei paesi anglofoni (e più recentemente in Germania) l’azienda di Jeff Bezos è infatti in procinto di lanciare la sua linea di smart speaker Echo anche sul nostro territorio. La notizia l’ha diffusa tra i primi Tom’s Hardware, che ha messo le mani sulle ...

Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio/ “Questa cosa Che non gliel'ho dato non gli va giù…” - l’insinuazione : Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio, “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…”, l’insinuazione del celebre cuoco riaccende i riflettori sulla nuova querelle web.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:29:00 GMT)

“Harry - prima della luna di miele devo fare una cosa”. La notizia Che spiazza tutti arriva direttamente da Meghan. Salta la vacanza : “Una chiara richiesta della duChessa di Sussex” - fanno sapere da Buckingham Palace : Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette di tutti i colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all’inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa ‘anomala’ è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed ...

Cosa ha detto Di Battista a Mattarella e perché si parla di 'caso istituzionale' : A proposito, invece, dell'eventualità che con Paolo Savona all'Economia il governo M5s-Lega potrebbe lavorare all'uscita dell'Italia dall'euro, il deputato M5s - a sua volta dato tra i papabili per ...