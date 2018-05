Cecera PD | “La viabilità nel XIV municipio è al collasso”

romadailynews

(Di venerdì 25 maggio 2018) “Lanel XIVè al collasso ma in consiglio municipale l’assessore grillino dice che sono al lavoro ma non sa quando termineranno i lavori”. Così commenta in una nota Alessioconsigliere del PD del XIV. “Via Damiano Chiesa è chiusa da diversi giorni. Di fronte all’ospedale Gemelli un cantiere crea disagi sulla Pineta Sacchetti. In via Monti di Primavalle un transennamento blocca il passaggio dei mezzi Atac; i cittadini del quadrante nord ovest sono ostaggio del traffico paralizzato e in aggiunta per strada si trovano di fronte alla segnaletica self made, con cartelli scritti a pennarello che avvisano i cittadini sulle chiusure delle strade. In consiglio municipale l’assessore ci dice di non conoscere i tempi per il fine lavori” continua. “Nell’inerzia totale mi sono attivato per richidere ...