Catalogna | Torra chiede a Rajoy sblocco immediato Govern

Torra presidente - fedele alla Catalogna : 13.51 Con la stessa formula usata dal suo precedessore Puigdemont,ora in esilio, il nuovo presidente della Catalogna, Quim Torra ha assunto formalmente l'incarico durante una cerimonia a Barcellona dalla durata di pochi minuti.Torra ha promesso "fedeltà al popolo catalano ma non al Re di Spagna e alla Costitutuzione spagnola". Il governo di Madrid non era rappresentato alla cerimonia,nella quale invece ha assistito il presidente del Parlamento ...

Catalogna - Torra eletto nuovo presidente : 16.58 E' l'indipendentista Quim Torra, 55 anni, il 131mo presidente della Catalogna. Torra, candidato dal presidente deposto in esilio Puigdemont, è stato eletto al secondo turno dal Parlamento catalano con 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell'indipendentismo Jxcat e Erc), 65 contrari (Unionisti e Podemos), 4 astensioni. La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento da parte di Madrid. ...

Candidato Torra - Ue aiuti la Catalogna : ... "Parliamo signor Rajoy - ha detto rivolto al premier spagnolo - siamo pronti a dialogare da governo a governo oggi stesso, ed a restituire la politica alla politica". Torra ha anche chiesto in ...