Cast e personaggi de Le Verità Nascoste | Elena Rivera e Jon Kortajarena legati a doppio

Cast e personaggi di Prima della notte : Dario Aita al fianco di Fabrizio Gifuni e Lorenza Indovina : Un film della mafia ma senza mafiosi, questo dovranno fare Cast e personaggi di Prima della notte il film tv in onda oggi, 23 maggio, portando sul piccolo schermo la storia di Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia ormai più di trent'anni fa. Un film di denuncia che racconta la vita e la morte tramite il racconto diretto firmato da Daniele Vicariche ha messo insieme le fasi finali dello scrittore che decise di tornare a Catania per ...

Cast e personaggi di Hawaii Five-0 8 - al via su Rai2 dal 22 maggio : trame e programmazione : Al via una grande rivoluzione nel Cast e personaggi di Hawaii Five-0 8. La nuova stagione debutta stasera, 22 maggio, in prima assoluta su Rai2 e accoglie nel entry nella squadra di Danny e Steve. Come è noto, lo scorso anno Daniel Dae Kim e Grace Park hanno lasciato la serie, dando spazio a nuovi personaggi. Meaghan Rath interpreta Tani Ray, brillante allieva dell'Accademia di Polizia cacciata per insubordinazione che ora lavora come bagnina ...

Ufficiali Cast e personaggi di Narcos 4 - atteso in autunno : volti nuovi e un ritorno dall’ultima stagione : Prende forma, ormai per intero, la rosa di cast e personaggi di Narcos 4, la nuova stagione dell'acclamata serie Netflix sul narcotraffico diventata un cult negli ultimi tre anni. Parlando con Variety agli LA Screenings, il produttore esecutivo Eric Newman ha rivelato i nomi dei principali membri del cast della prossima stagione, che lascia la Colombia per raccontare il traffico di cocaina in Messico. Al protagonisti precedentemente ...

Cast e personaggi di Tredici 2 - su Netflix il 18 maggio : Clay scoprirà tutta la verità sulla morte di Hannah? : Li avevamo lasciati sconvolti, dopo aver ascoltato l'audio di quelle cassette, e ora Cast e personaggi di Tredici 2 debuttano su Netflix per raccontarci il seguito della loro storia. Da oggi, 18 maggio, approda la seconda stagione della serie, che lo scorso anno è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Le tematiche narrate in 13 Reasons Why sono state in parte lodate dal pubblico, mentre alcune famiglie hanno condannato la scelta della ...

Il Capitano Maria : Cast e profilo personaggi : Grandissimo successo per la nuova fiction di Rai 1 “Il Capitano Maria” con protagonista Vanessa Incontra. Scopriamo il profilo dei personaggi e il cast completo Il Capitano Maria è un successo. Record d’ascolti per la nuova fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti principali la bravissima Vanessa Incontrada. La serie, diretta da Andrea Porporati, è compatta da quattro episodi ed è prodotta dalla Palomar di Carlo Degli ...

Cast e personaggi de Il Confine - al via su Rai1 il 15 maggio : anticipazioni prima puntata : Al via da stasera Cast e personaggi de Il Confine, nuova miniserie di Rai1 che racconta l'amicizia tra tre ragazzi di Trieste non ancora ventenni, che alla soglia dell’esame di maturità si ritrovano catapultati in trincea a vivere da vicino il feroce dramma della guerra e non solo. Amore e altri sentimenti saranno al centro della vicenda e rappresenteranno la spinta che li farà crescere con coraggio anche tra bombe e orrore. Il Confine è frutto ...

Cast e personaggi di Piccole Donne al via su Sky Uno l’11 maggio con Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman : Al grido di Sky in Love da oggi, 11 maggio, Cast e personaggi di Piccolo Donne saranno l'emblema di tre settimane dedicate all'amore. Una programmazione interamente dedicata all'amore prenderà il via oggi proprio con la miniserie che vedrà sul piccolo schermo, tra le altre, anche Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman, Maya Hawke. Saranno loro le paladine di Cast e personaggi di Piccole Donne, l'ennesima trasposizione del capolavoro di ...

Cast e personaggi de Il Miracolo al via su Sky Atlantic : Guido Caprino un premier sui generis : Cast e personaggi de Il Miracolo sono pronti a conquistare il pubblico di Sky Atlantic con il primo episodio della nuova serie di Niccolò Ammaniti. Dramma, mistero e alta tensione, queste sono le caratteristiche di una serie rude che racconterà le vite stravolte di tutti coloro che entreranno in contatto con un fenomeno inspiegabile, una statuetta che lacrima sangue umano, maschile privo di infezioni e di malattie. Il primo episodio è già ...

Cast e personaggi di Aldo Moro- Il Professore : lo statista raccontato da quattro studenti : Cast e personaggi di Aldo Moro - Il Professore si preparano al debutto nella prima serata di oggi, 8 maggio, per raccontare una storia che ha cambiato il corso della storia italiana. Questa volta toccherà a quattro studenti raccontare Aldo Moro, la sua vita dedicata ai suoi studenti e alla politica lontana da intrighi, scontri politici e liti. Questo è quello che attende questa sera il pubblico di Rai1 che avrà modo di vedere Sergio ...

«Star Wars " Il risveglio della forza» : la trama - il Cast e i nuovi personaggi : BB-8 BB-8 è il droide che accompagna Rey, e che ha subito conquistato la simpatia dei fan di tutto il mondo: ha un design che ricorda un po' quello di R2-D2 , ma sembra esserne la naturale evoluzione.

Cast e personaggi de Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada - su Rai1 dal 7 maggio : anticipazioni prime due puntate : Terminate le repliche de Il Commissario Montalbano, Rai1 lascia spazio al debutto di Cast e personaggi de Il Capitano Maria, nuova fiction che l'ammiraglia lancia da stasera, 7 maggio, per quattro puntate. Prodotta da Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, la serie ha per protagonista Vanessa Incontrada, per la prima volta in vesti inedite. L'attrice spagnola dà vita a un personaggio complessato, disperato e sui generis: Maria Guerra è ...

Cast e personaggi di Lethal Weapon 2 al via su Italia1 il 4 maggio : anticipazioni dei primi tre episodi : Cast e personaggi di Lethal Weapon 2 si prepara a tenere compagnia al pubblico di Italia1 quasi ad un anno di distanza dalla messa in onda degli episodi della prima stagione. Ottimi ascolti per i primi episodi della serie tv nata dalla saga di Arma Letale che ha segnato un'epoca sul grande schermo. La serie tv è l’adattamento televisivo della saga cult “Arma Letale” e in Cast e personaggi di Lethal Weapon 2 non mancheranno i due protagonisti ...

Cast e personaggi di The Rain - la prima serie danese targata Netflix dal 4 maggio sul catalogo : Sbarcano da oggi su Netflix Cast e personaggi di The Rain, la prima serie danese prodotta dal colosso dello streaming online di Reed Hastings. Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo, la prima e finora unica stagione di The Rain è composta da otto episodi. La vicenda, ambientata in Danimarca, è di stampo post-apocalittico: un gruppo di sopravvissuti è alla ricerca di segni di vita in Scandinavia dopo che un ...

Cast e personaggi di Fear The Walking Dead 4 al via su MTV il 30 aprile : l’arrivo di Morgan cambierà tutto? : Cast e personaggi di Fear The Walking Dead 4 sono pronti a tenere incollati allo schermo gli spettatori di MTV dove proprio oggi, 30 aprile, prenderà il via la nuova stagione in contemporanea Usa. Proprio lo scorso 15 aprile, in occasione del finale di The Walking Dead, il suo spin off ha preso il via su AMC segnando il primo crossover della storia tra le due serie con Morgan pronto a fare da ponte tra i due "mondi" quello apocalittico e ...