Card Bassetti | ' Nuova questione sociale ci impone la sfida del nuovo umanesimo

Il Card inale Gualtiero Bassetti «Vigileremo sul nuovo Governo» : 'Come vescovi', insiste, 'abbiamo visto le conseguenze della lunga vacanza legislativa, risultato di una debolezza politica, nella quale grazie a Dio abbiamo avuto due punti di riferimento: la ...

Perugia : la Chiesa ha celebrato la Festa dei lavoratori. Il Cardinale Bassetti : 'Il lavoro è sacro' : Quasi novanta anni fa, Pio XI disse per i quaranta anni della Rerum novarum di Leone XIII che "questa è un'economia che ti dissangua". Anche allora come oggi il lavoro era fine a se stesso e non a ...