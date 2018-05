Carburanti | l’Algeria punta all’autosufficienza entro fine 2019

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il Ceo della compagnia statale Sonatrach ha reso noto che l’Algeriaall’autonomia in materia dial più tardiladel: l’azienda sta lavorando al restyling della rafria di Sidi R’cine, nel sud del Paese, che dovrebbe essere completato tra ladel 2018 e l’inizio del prossimo anno. Poi partirà il progetto per una nuova rafria della regione di Hassi Messaoud. L’autosufficienza dovrebbe essere realizzata con i due impianti, più la rafria che Sonatrach ha acquisito in Sicilia. L'articolo: l’Algeriaall’autosufficienzaMeteo Web.