Caos a Uomini e Donne | Nilufar sceglie Giordano Ma era già fidanzata?

Uomini e Donne - Lorenzo commenta una foto di Luigi : Caos sui social : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: ironia sul profilo di Luigi, caos su Instagram Non lo avremmo mai detto, eppure Lorenzo si è messo a fare dell’ironia anche sui social. Più precisamente, il corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la foto che il suo rivale Luigi ha pubblicato su Instagram. Un gesto che forse non […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo commenta una foto di Luigi: caos sui social proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Nicolò Brigante a Parigi con Virginia : scoppia il Caos Video : E’ il momento della verita' per i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne [Video]. In particolare per #Nicolò Brigante è arrivato il momento del redde rationem al termine di un percorso durato cinque mesi. Il siciliano è arrivato all’epilogo dopo settimane di polemiche ed illazioni in to alle segnalazioni su #Marta Pasqualato. Quest’ultima si è scontrata con Gianni Sperti che non ha gradito il suo rifiuto di approfondire la questione ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il Caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Uomini e donne News : Giordano non torna e in studio si scatena il Caos Video : Ennesimo colpo di scena nel #trono classico di #Uomini e donne: nel corso della registrazione del 10 aprile, infatti, un amatissimo corteggiatore ha abbandonato definitivamente il programma. Come raccontano le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare più in studio per Nilufar Addati; dopo aver visto la tronista baciare il 'rivale' Nicolò Ferrari, [Video] il ragazzo ha scelto di non ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - 10 aprile 2018 : Giordano Mazzocchi non è tornato - Caos in studio : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi tornano in studio? Claudio Sona e Mario Serpa ospiti.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Uomini e donne News : Giordano non torna e in studio si scatena il Caos : Ennesimo colpo di scena nel Trono Classico di Uomini e donne: nel corso della registrazione del 10 aprile, infatti, un amatissimo corteggiatore ha abbandonato definitivamente il programma. Come raccontano le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare più in studio per Nilufar Addati; dopo aver visto la tronista baciare il 'rivale' Nicolò Ferrari, il ragazzo ha scelto di non presentarsi ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il trono Classico - video anteprima : doppio bacio e Caos per Nicolò (5 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 5 aprile in onda la seconda parte del trono Classico. Nicolò Brigante bacia Marta e Virginia: la Pasqualato furiosa lascia lo studio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:38:00 GMT)