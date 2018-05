Canada - bomba in un ristorante : 15 feriti - attentatori in fuga : Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino Toronto, in Canada. A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che...

Bomba in un ristorante indiano Attentato in Canada : 15 feriti Due persone incappucciate in fuga : Almeno 15 persone sono rimaste ferite (tre in maniera grave) nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino Toronto, in Canada. A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che due persone sospette sono entrate all'interno del locale, il Bombay Bhel, ed hanno fatto scoppiare l'ordigno esplosivo improvvisato (IED).