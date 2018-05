Camorra | case popolari sfrattate per spacciare | 29 arresti

Camorra casertana - le minacce del boss al pm : «Gli uccido la gente» : Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di quattro persone, è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Mondragone insieme al personale del Nucleo...

Camorra - risolto cold case di 22 anni fa. Arrestati 2 appartenenti al clan Belforte : Un cold case di Camorra è stato risolto a distanza di quasi 22 anni. Vittorio Rega fu ucciso nelle campagne di Maddaloni (caserta) il 30 luglio del ’96. La polizia di caserta ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio in concorso, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due esponenti del clan Belforte di Marcianise: Antonio Bruno, classe 1957, già ...