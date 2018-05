Cambridge Analytica | Facebook dice no ai risarcimenti agli utenti europei

Facebook - Zuckerberg alla Ue 'Mai più un caso Cambridge Analytica'. Tajani 'Proteggeremo le elezioni dalle manipolazioni' : Ma anche ricordato il 'ruolo positivo della sua piattaforma 'nelle elezioni del mondo': 'Aiuta i leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori - ha spiegato il Ceo - e sono ...

Al Parlamento europeo Zuckerberg si scusa per Cambridge Analytica : Il grande giorno di Mark Zuckerberg davanti ai parlamentari europei è arrivato. Nell'incontro, trasmesso in diretta streaming, il numero uno di Facebook spiega il modo in cui il social network gestisce i dati degli utenti, alla luce dello scandalo Cambridge Analytica. Zuckerberg recita subito il mea culpa: "Ci scusiamo per l"errore commesso, ci vorrà del tempo ma il nostro impegno è quello di rimediare. Ci impegniamo a stanziare investimenti ...

Cambridge Analytica alza bandiera bianca e va in bancarotta negli Stati Uniti : MILANO - Cambridge Analytica, la società britannica finita nella bufera dei dati violati degli utenti Facebook, è andata in bancarotta. Il gruppo ha depositato la richiesta per il Chapter 7 presso un ...

Mark Zuckerberg riferirà a Bruxelles sullo scandalo Cambridge Analytica - ma a porte chiuse : Dopo settimane di negoziati, il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha accettato di incontrare degli eurodeputati a Bruxelles. La riunione, destinata a spiegare l’uso dei dati personali di milioni di utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica, avverrà a porte chiuse. Zuckerberg “sarà a Bruxelles appena possibil...

Christopher Wylie - il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Christopher Wylie, l’uomo senza il quale il nome “Cambridge Analytica” sarebbe rimasto per tutti solo il nome di un’azienda, domani testimonierà davanti al Senato degli Stati Uniti. E sembra non vedere l’ora. Nel tweet che ha pubblicato, nel quale allega la lettera d’invito ricevuta, conferma ...

Cambridge Analytica - Grillo : 'Non vedo lo scandalo - siamo manipolati dalla pubblicità' : 'Non vedo lo scandalo se non ci si comporta come un bambino", ha detto, " è così ovvio che siamo costantemente monitorati e manipolati sia nella pubblicità che in politica '. Il commento giunge quasi ...

Beppe Grillo sul caso Cambridge Analytica : "Non vedo dov'è lo scandalo. Siamo manipolati dalla pubblicita" : Per Beppe Grillo le fake news e il caso dei dati usati da Cambridge Analytica per scopi elettorali non sono da considerare "uno scandalo". Nella lunga intervista rilasciata a The Newsweek, il fondatore del Movimento 5 Stelle spazia da un argomento all'altro, passando dalla politica alla comunicazione, al suo ruolo pubblico e al lavoro di comico. "Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica?", gli chiede il giornalista Manfred ...

Cambridge Analytica - indagine di Fbi e dipartimento Giustizia Usa - : Lo svela il New York Times. Gli inquirenti hanno interrogato diversi ex dipendenti e i rappresentanti delle banche legate al business dell' azienda protagonista dello scandalo dei dati

