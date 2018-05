Camaiore Lucca | il 26 e 27 maggio la 5ª edizione del Terra Nuova Festival

meteoweb.eu

: VILLA LE TERRAZZE - CAMAIORE TUSCANY Villa in vendita a Camaiore con oliveto, piscina e vista mare Country house wi… - Broker_RE_IT : VILLA LE TERRAZZE - CAMAIORE TUSCANY Villa in vendita a Camaiore con oliveto, piscina e vista mare Country house wi… - Luccaindiretta : #Lucca Entrano nel vivo i #lavori sulla via per Camaiore - giovanni_amati : Lido di Camaiore #lucca #Vini e Terre d'Italia… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Arriva alla sua quintail, appuntamento annuale di una comunità sempre più ampia che pensa e vive ecologico. Quest’anno ad ospitare il, promosso dal mensile e casa editrice che festeggia i 40 anni di attività, sarà la splendida, nel cuore della Versilia. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27, per un fine settimana dove gli ingredienti saranno un sapiente mix di natura e cultura, di incontri, workshop, laboratori, mostra mercato, musica e spettacoli. Ad accogliere i partecipanti sarà il centro storico di, borgo accogliente, ricco di chiese antiche, angoli e piazzette suggestive. Una cittadina a misura d’uomo tra mare, collina e montagna, tappa della Via Francigena, già annoverata nell’itinerario di Sigerico, sede di mirabili fiere già documentate in scritti del 1400. Ricchissimo il programma culturale, a ...